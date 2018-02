„Goldjunge“ Salcher vor Paralympics in Topform

Rund einen Monat vor den Paralympics in Südkorea zeigt sich der Klagenfurter Skifahrer Markus Salcher schon in Topform. Der Titelverteidiger in Abfahrt und Super G gewann beim Weltcup-Finale in Kimberley (US) nicht nur beide Abfahrten, sondern auch einen Super G und damit beide Kristallkugeln. „Damit kann ich zufrieden sein“, so der 26-Jährige.