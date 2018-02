Hier versucht sich ein autonomer Roboter im Slalom

Zum Sieg über Marcel Hirscher reicht es wohl noch nicht ganz, doch anlässlich der Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang haben autonome Roboter unweit der Austragungsorte schon einmal gezeigt, was sie in puncto Ski fahren draufhaben. Ziel der "Edge of Robot"-Challenge, zu der insgesamt acht Robotik-Teams angetreten waren: den 80 Meter langen Slalom-Parcours möglichst schnell zu absolvieren. In einem Video zeigt Hersteller Minirobot, wie sich sein Athlet geschlagen hat.