„Alles klar im BH“ - Ballermann erobert Olympia

Die Koreanerinnen verloren auch ihr zweites Gruppenspiel mit 0:8 und scheinen mit dem Druck und mit der Show-Inszenierung ihrer Auftritte schwer umzugehen. Apropos Show: Die Olympia in Pyeongchang fängt an, trotz der eisigen Wetterverhältnisse, an Ballermann zu erinnern. Während die gut 200 Cheerleader aus dem Norden auf der Tribüne mit einstudierten, lieblich klingenden Liedern verblüffen (krone.at berichtete über den Hintergrund), versucht der Stadion-Deejay sie mit internationalen Hits zu übertönen.