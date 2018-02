USA: Ärzte holen Frau 14 Würmer aus dem Auge

Die Parasiten, die durch Fliegen übertragen werden, sind in Nordamerika bei Rindern verbreitet. Bisher wurde aber noch keine Infektion durch diese Parasitenart beim Menschen registriert. Der Fall habe sich bereits im Jahr 2016 zugetragen, heißt es in einem Bericht des US-Fachblattes "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene".