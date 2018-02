„Kingdom Come: Deliverance“: Der Launch-Trailer!

Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und vieles mehr erwartet Gamer in Deep Silvers Open-World-Mittelalter-Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance", in dem es nach der Ermordung der eigenen Eltern als Schmiedesohn Heinrich in den Kampf gegen einfallende Truppen zu ziehen gilt. Seit Dienstag ist der Titel für PC, PS4 und Xbox One erhältlich – den Launch-Trailer gibt es hier zu sehen!