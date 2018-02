Die neue Version der Salzburger Volksmusik

Die fünf Mitglieder von Trachtenmusikkapellen grenzen sich klar von Stimmungsmusik ab, wollen stattdessen mehr in Richtung Konzerte gehen. 2017 standen bereits sieben auf dem Programm. Und ihre Thalgauberger Polka wurde als Erkennungsmelodie für die „Lange Nacht der Volksmusik“ auserkoren. „Die Landwirtschaft ist ein super Gegenpol, wo ich mir meine Inspiration hole. Ideen kommen mir etwa bei der Heuarbeit, beim Tiere füttern oder beim Zaun aufstellen“, will Grubinger die Art, Musik zu machen, in die weite Welt hinaustragen.