Unbelehrbarer Drogenlenker

Ein Drogenschnelltest bei der Verkehrskontrolle in St. Martin im Mühlkreis ergab, dass der 37-jährige Einheimische sowohl Kokain als auch Cannabis im Körper hatte. Dass er sich in diesem Zustand ans Steuer seines Wagens gesetzt hatte, sollte ihm den Führerschein kosten - doch die Beamten konnten ihm den Schein nicht mehr abnehmen, denn das hatten Kollegen bereits im letzten Sommer getan! Auch damals war er unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt worden, fuhr offenbar seitdem ohne Lenkerberechtigung. Außerdem fand die Polizei bei ihm Marihuana und einen verbotenen Schlagring. Der unbelehrbare Drogenlenker wurde erneut angezeigt.