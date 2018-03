Orange gibt bei den Promis den Ton an

Manch einer muss bei Orange wahrscheinlich an die fleißigen Mitarbeiter der MA 48 denken, die anderen verbinden die knallige Farbe vermutlich mit der niederländischen Fußballnationalmannschaft. Dass man in orangefarbenen Outfits aber nicht zwangsläufig wie ein Müllmann oder Kicker aussehen muss, das beweisen die Promis. Die haben die Statement-Farbe nämlich zum neuen Fashion-Liebling auserkoren. Die coolsten Looks gibt's hier!