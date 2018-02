Inspektor Florian Binder (27)

Binder fängt 2013 nach AHS-Matura und einem Abstecher auf der Uni für Bodenkultur mit der Polizeischule an. Heute ist der 27-Jährige in der PI Langobardenstraße tätig. Sein Rayon umfasst die Lobau, Stadlau, die Donauinsel und Teile Asperns. „Ich mache meine Arbeit sehr gerne. Der Preis bedeutet für mich die größte Ehre.“ In seiner Freizeit spielt der gebürtige Niederösterreicher Flügelhorn in einer Musikkapelle und engagiert sich in der freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes.