Gewinnen Sie 3x2 Tickets für ein „Meet & Greet“!

Die "Chainsmokers" sorgen sicher auch am Fuße des Hauser Kaibling dafür, dass ordentlich der Rauch aufgeht. Die New Yorker Jungs Alex Pall und Drew Taggart kommen im Rahmen ihrer "Euro Memories Do not open…"-Tour 2018 auf den steirischen Top-Skiberg, wo sie ihr einziges Open-Air in ganz Europa geben und dabei für ein Konzertspektakel der Extraklasse sorgen werden.

Mit im Gepäck haben die Grammy-Gewinner nicht nur ihre Superhits "Something Just Like This" , "Closer" und "Paris", sondern auch ihren brandaktuellen Song "Sick Boy", der erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde und gerade die internationalen Charts erklimmt. Ihren ersten Grammy haben Drew Taggart und Alex Pall übrigens in der Kategorie "Best Dance-Recording" für ihre Hit-Single "Don’t Let Me Down" feat. Daya gewonnen.