Blake Lively hat 28 Kilo abgenommen

Zuletzt hatte die Schauspielerin darüber gesprochen, wie schwierig es sei, seinen Körper nach der Schwangerschaft wieder zu lieben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds zieht sie außerdem die dreijährige Tochter James groß. "Es ist ein langer Prozess. Nach dem zweiten Kind ist es wirklich anders. Es ist also nicht mein normaler Körper, aber ich mag ihn. Ich lerne gerade, meinen Körper in allen Formen zu lieben und ich denke, das ist hart für Frauen, also habe ich viel gelernt", sagte sie gegenüber 'E! News'.