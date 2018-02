Revierinspektor Stefan Laller (29)

Zunächst wird der Revierinspektor zu einer Wohnanlage in die Troststraße gerufen. Das Gebäude ist in Rauch gehüllt. Ein alkoholisierter Mieter war beim Kochen eingeschlafen. Es droht ein Großbrand. Laller tritt die Wohnungstür ein und zieht den Mann ins Freie. Anschließend löscht er den Brand in der Küche. Der Bewohner muss mit Rauchgasvergiftung ins Spital, bleibt aber am Leben.