Die Fair-Play-Story des Zweiten hinter Gleirscher

"So sind die zwischenmenschlichen Beziehungen in diesem Sport"

Mazdzer lieh sich immer schon gerne Rodeln von Gegnern, aber von der Geste des unbekannten Russen war er völlig überrascht: "Wenn du den schnellsten Schlitten hast, warum würdest du es wem anderen geben? Man steckt ja Millionen in die Entwicklung eines Rodels. Aber so sind eben die zwischenmenschlichen Beziehungen in diesem Sport. Wir kennen uns, seitdem wir 13-Jahre alt sind." Mazdzer benutzte dann doch seinen eigenen Rodel. Der Russische war ihm zu groß.