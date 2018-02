Gruppeninspektor Stefan Patak (41)

Nach Handelsakademie und Bundesheer trat er 1998 in die Exekutive ein. „Polizist zu werden war schon mein Kindheitstraum“, sagt Patak, der seit 2006 in der PI Kopernikusgasse Dienst versieht. Die Hobbys des gebürtigen Burgenländers sind Bogenschießen, Kraftsport, Laufen und Laien-Theater. Regelmäßig tritt er als Darsteller in kleinen Bühnenstücken auf. „Den Preis würde ich all meinen Kollegen und Kolleginnen widmen“, erklärt er abschließend.