Revierinspektor Bernd Stropek (31)

Stropeks Einsatzgebiet ist der 4., 5. und 6. Bezirk. Nach einer Karriere als Fußball-Tormann sowie in der Versicherungsbranche kommt er mit 23 Jahren zur Polizei. „Mein Vater ist schon Polizist gewesen“, sagt der 31-Jährige. Heute hat der Leopoldstädter selbst einen kleinen Sohn. „Im Grunde hätte jeder Polizist in Wien die Auszeichnung verdient. Meine Kollegen leisten tolle Arbeit“, so Stropek.