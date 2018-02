Die „Krone“-Wahl zum Wiener Polizisten des Jahres

Der Siegerpreis ist eine schöne Glasskulptur. Sie heißt "133er-Award", in Anlehnung an die Polizei-Notrufnummer 133. Der Name des Gewinners und die Umrisse von Wien sind in die Statuette eingraviert. Der Award ist weniger von materiellem als von ideellem Wert - ein Ehren-"Oscar" der Exekutive für herausragende Arbeit, zum Wohl für Wien und für uns alle.