Pferde „Tinka“ und „Dega“ suchen dringend ein Heim

"15 Jahre lang diente der Assisi-Hof in Oberwang als erste Adresse für gerettete Tiere des Österreichischen Tierschutzvereins. Die Besitzer haben Eigenbedarf angemeldet und wir müssen den Hof nun räumen", so das Team des ÖTV. Aktuell suche man nach einem neuen Hof, manche Tiere können währenddessen in anderen Einrichtungen untergebracht werden. Für einige sucht man aber dringend eine Bleibe – vor allem für "Tinka" und "Dega".