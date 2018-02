Auf Aufriss: Flirten im Supermarkt?

41 % der Österreicherinnen und Österreicher glauben, dass es möglich ist, die große Liebe im Supermarkt zu finden. 21 % hatten schon einmal einen Flirt im Supermarkt – 14 % sogar schon öfter. Das belegt eine aktuelle Umfrage, die MERKUR beauftragt hat. Demnach glauben also knapp 41 % an die Möglichkeit, der Traumfrau oder dem Traummann im Supermarkt zu begegnen. Männer sind dabei optimistischer als Frauen (43 % vs. 38 %). So hatten laut eigenen Angaben fast 40 % der Männer schon einmal oder sogar öfters einen Flirt im Supermarkt. Im Gegensatz dazu waren es bei den Frauen nur rund 30 %. Obwohl für den Großteil der Befragten die Flirtchancen in einer Bar, im Urlaub oder beim Sport höher sind, sagen immerhin 41 %, dass es sich auch zwischen Feinkost und Backshop sehr gut bis eher gut flirten lässt. Und an der Kassa hat mehr als die Hälfte (57 %) der befragten Österreicher schon öfter einen Blick in den Einkaufskorb einer anderen Person gewagt, um sich so ein Bild über diese zu machen.