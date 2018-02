Ersatzreifen montiert, um Winter-Pneus zu stehlen

Seit Ende Jänner werden derartige Coups immer wieder in Neusiedl verübt. Auf die Marke Mercedes hatte es eine Bande in einer Tiefgarage abgesehen. Mit Sommerreifen, die von einem Einbruch in ein Kellerabteil stammen, und Holz bockten die Diebe einen Pkw auf, um sämtliche Winter-Pneus abzumontieren. Dieselbe Masche wandten Kriminelle bei ihren Coups in Autohäusern in Neusiedl an.