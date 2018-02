Brooklyn Beckham ließ sich „Mama“-Tattoo stechen

Brooklyn Beckham (18) ehrt seine Mutter Victoria (43) mit einer neuen Tätowierung: Auf dem linken Oberarm prangt ein von Rosen umrahmtes Herz mit der Aufschrift "Mum" ("Mama"). Am Sonntag veröffentlichte der in New York studierende junge Mann ein Schwarz-Weiß-Foto des Tattoos auf Instagram und dankte dem Künstler, der es gestochen hat.