Rekord bei neuen Wohnungen

Das war ein Plus von satten 27 Prozent und damit doppelt so viel wie im Österreich-Schnitt (plus 13 Prozent). Dazu kommen die bereits begonnenen Bauvorhaben von österreichweit 54.300 Wohnungen (plus 8,8 Prozent). Rund 80 Prozent davon betreffen Mehrfamilienhäuser, insbesondere für Mietwohnungen, rechnet die Beratungsfirma Kreutzer, Fischer & Partner. Insgesamt stiegen die Bau-Investitionen im Vorjahr um sechs Prozent auf fast 40 Milliarden Euro und waren damit eine Konjunkturstütze. Davon machte der Wohnbau annähernd die Hälfte aus. Der Rest entfiel auf Büro- und Industrieobjekte sowie den Tiefbau (Straßen).