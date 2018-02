Altstadt wird zur Narrenhochburg

Es ist der Höhepunkt der fünften Jahreszeit: Der Tag im Jahr, an dem fröhlicher Wahnsinn salonfähig ist. An dem jeder sein kann wer oder was er will – auch eine Blume, ein Cowboy oder Schmetterling. Die Stadt Innsbruck bietet am Faschingsdienstag wieder viel Raum für Ausgelassenheit. In Kooperation mit der „Tiroler Krone“ wird geboten, was das Narrenherz begehrt.