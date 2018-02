Pkw rammt abgestelltes Polizeiauto: Drei Verletzte

Dramatische Kettenreaktion am Montagnachmittag auf der A2 in der Steiermark: Als Polizisten nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden die Ermittlungen aufnahmen, krachte plötzlich ein Auto in das abgestellte Dienstfahrzeug der Beamten. Die beiden Polizisten sowie ein 26-jähriger Autofahrer wurden dabei verletzt.