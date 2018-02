„Wunder-Arzt“ soll Helene wieder fit machen

Bis zuletzt hofften die österreichischen Fans, dass sie Helene Fischer am Dienstag und Mittwoch doch live in Wien sehen können. Immerhin liefen Anfang der Woche die Aufbauarbeiten in der Wiener Stadthalle auf Hochtouren. Doch am Montagabend dann die Gewissheit: Mindestens zwei der fünf Österreich-Konzerte müssen abgesagt werden.