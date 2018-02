EU-Kommission will europäische Batterie-Allianz

Batterien seien künftig einer der wichtigsten Teile für das E-Auto und sollten nicht als Ware gesehen werden, die man von anderen Kontinenten billig kaufen könne und dann warte man sechs Wochen auf die Lieferung. Deshalb müsse es eine eigene Produktions-Linie in der EU geben. Es sei auch wichtig, so Sefcovic, dass die Batterie-Erzeugung eine "grüne" und nachhaltig sein werde. Dies werde die EU auch in der Qualität hervorheben, wenn die dafür notwendigen Materialen gesammelt und wiederverwendet werden können.