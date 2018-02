Amazon streicht Hunderte Stellen in Seattle

Amazon will nach Informationen eines Insiders Hunderte Stellen am Hauptstandort in Seattle abbauen. Der Schritt sei im Verbrauchergeschäft geplant, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Montag. Der weltgrößte Online-Händler wolle seine Ressourcen auf seine schnell wachsenden Bereiche wie den Sprachassistenten Alexa konzentrieren.