Übelkeit: 100 Verletzte bei Faschingsumzug

Einen regelrechten Ansturm registrierten Ärzte seit dem Faschingsumzug am vergangenen Samstag in Jennersdorf. Mehr als 100 Patienten hatten sich bis Montag wegen Beschwerden wie Atemnot und Hautreizungen gemeldet. Betroffene erklärten, die Symptome seien aufgetreten, nachdem sie in die Nähe einer Nebelmaschine im Festzelt gekommen waren.