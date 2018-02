Dahlmeier: Starke Schmerzen nach Gold-Double

"Es war unfassbar hart, die Schmerzen an den Fingern waren ärger als in jedem anderen Rennen", erklärte die siebenfache Weltmeisterin nach dem bei 10 Grad unter Null und heftigem Wind gelaufenen Rennen. Dahlmeier war wegen einer Verkühlung verspätet in die Olympiasaison eingestiegen und hatte vor Südkorea erst zwei Siege gefeiert. Bei den XXIII. Winterspielen hat sie noch vier Bewerbe vor sich.