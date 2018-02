„Habe als Kind schon Kuhmist und Beton gegessen!“

Die Angst vor Krankheitserregern bei den Winterspielen geht um. Vor allem die Zahl der am Norovirus erkrankten Personen steigt nach wie vor an. Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang bestätigten bereits 194 Erkrankungen. Unser Ski-Ass, Ramona Siebenhofer, macht sich darüber aber nicht wirklich Gedanken.