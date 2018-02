Chelsea gewinnt gegen Schlusslicht West Bromwich

Der englische Meister Chelsea hat in der Premier League nach zuletzt zwei Niederlagen einen klaren Sieg gefeiert. Die "Blues" setzten sich am Montagabend gegen den Tabellenletzten West Bromwich Albion mit 3:0 (1:0) durch. Eden Hazard brachte die Mannschaft des in der Kritik stehenden Trainers Antonio Conte in Führung (25.). Der Belgier besorgte auch den Endstand (71.).