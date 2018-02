Brief geöffnet: Trumps Schwiegertochter im Spital

US-Präsident Donald Trumps Schwiegertochter Vanessa ist vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie einen Brief mit einer unbekannten Substanz geöffnet hatte. Das an eine Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan geschickte Schreiben sei an ihren Mann Donald Jr. adressiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag.