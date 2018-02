Vier Tote bei Horror-Unfall auf A5 nahe Heidelberg

Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind am Montag bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A5 vier Menschen ums Leben gekommen. Eine schwer verletzte Frau konnte aus einem Auto geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Demnach schob ein Lastwagen zwei Autos unter einen anderen Lkw, der auf der rechten Spur halten musste.