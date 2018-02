Ab 2019 flitzen Busse ohne Fahrer durch Leonding

Kein Fahrer! Detektoren an der Stoßstange des Busses sind für die Erkennung von Hindernissen zuständig, ein Echtzeitlaserscanner auf dem Dach für die Lokalisierung. Was auffällt: Der Scheibenwischer ist deutlich kleiner als der eines Autos. Aber kein Wunder, braucht der kleine Transporter ja auch lediglich freie Sicht für die Kameralinse, dank der das elektrobetriebene Gefährt sich gekonnt und völlig autonom durch die Straßen manövriert. Was in Salzburg und zuletzt auch in Wien – in der Seestadt Aspern – getestet wurde, soll nun auch in Oberösterreich Realität werden. Leonding soll Pilotregion und Teststrecke für das autonome Fahren im öffentlichen Verkehr werden.