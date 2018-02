Eisläuferin Wüst schrieb mit 5. Gold Geschichte!

Die erfolgreichsten Athleten bei Olympischen Winterspielen:

1. Ole Einar Björndalen (NOR) 1998-2014 Biathlon 8 4 1

2. Björn Dählie (NOR) 1992-1998 Langlauf 8 4 -

3. Marit Björgen (NOR) 2006-2014 Langlauf 6 4 1 *

4. Ljubow Jegorowa (RUS) 1992/1994 Langlauf 6 3

5. Viktor An (RUS/KOR) 2006-2014 Short Track 6 - 2 *

6. Lidija Skoblikowa (UdSSR) 1960/1964 Eisschnelllauf 6 - -

7. Ireen Wüst (NED) 2006-2014 Eisschnelllauf 5 4 1 *

8. Claudia Pechstein (GER) 1992-2006 Eisschnelllauf 5 2 2 *

9. Larissa Lasutina (RUS) 1992-2002 Langlauf 5 1 1

9. Clas Thunberg (FIN) 1924/1928 Eisschnelllauf 5 1 1

11. Thomas Alsgaard (NOR) 1994-2002 Langlauf 5 1 -

12. Bonnie Blair (USA) 1988-1994 Eisschnelllauf 5 – 1

13. Eric Heiden (USA) 1980 Eisschnelllauf 5 - -

14. Raisa Smetanina (UdSSR/GUS) 1976-1992 Langlauf 4 5 1

15. Sixten Jernberg (SWE) 1956-1964 Langlauf 4 3 2

16. Ricco Gross (GER) 1992-2002 Biathlon 4 3 1

17. Galina Kulakowa (UdSSR) 1968-1980 Langlauf 4 2 2

17. Kjetil-Andre Aamodt (NOR) 1992-2002 Ski alpin 4 2 2

17. Sven Fischer (GER) 1994-2006 Biathlon 4 2 2

20. Ivar Ballangrud (NOR) 1928-1936 Eisschnelllauf 4 2 1

21. Janica Kostelic (CRO) 2002/2006 Ski alpin 4 2 -

22. Gunde Svan (SWE) 1984/1988 Langlauf 4 1 1

22. Wang Meng (CHN) 2006/2010 Short Track 4 1 1 *

24. Jewgenij Grischin (UdSSR) 1956-1964 Eisschnelllauf 4 1 -

24. Alexander Tichonow (UdSSR) 1968-1980 Biathlon 4 1 –

24. Nikolai Simjatow (UdSSR) 1980/1984 Langlauf 4 1 -

24. Matti Nykänen (FIN) 1984/1988 Skispringen 4 1 -

24. Johann Olav Koss (NOR) 1992/1994 Eisschnelllauf 4 1 -

24. Andre Lange (GER) 2002-2010 Bob 4 1 –

24. Kevin Kuske (GER) 2002-2010 Bob 4 1 - *

24. Emil Hegle Svendsen (NOR) 2010/2014 Biathlon 4 1 - *

24. Jayna Hefford (CAN) 1998-2014 Eishockey 4 1 -

24. Hayley Wickenheiser (CAN) 1998-2014 Eishockey 4 1 –

34. Chun Lee-kyung (KOR) 1994/1998 Short Track 4 – 1

35. Thomas Wassberg (SWE) 1980/1984 Langlauf 4 - -

35. Simon Ammann (SUI) 2002-2010 Skispringen 4 - - *

Beste Österreicher:

Felix Gottwald (AUT) 2002-2010 Nordische Kombi 3 1 3

Thomas Morgenstern (AUT) 2006/2010 Skispringen 3 1 -

Toni Sailer (AUT) 1956 Ski alpin 3 - -