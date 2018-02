Der Fasching feiert am Dienstag seinen Abschied

„He Du!“, „Gluck Gluck!“, „A Dabei!“ – Der letzte Tag der Faschingssaison wird in einigen Regionen in Kärnten noch ausgelassen gefeiert. Vor dem Beginn der Fastenzeit ziehen am Faschingsdienstag noch einmal die Maskierten durch die Straßen. Einem alten Brauch zufolge wird dann der Fasching mancherorts verbrannt.