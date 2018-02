Zur närrischen Zeit setzte die Familie Brunnauer letztes Wochenende aber noch einen drauf und verwandelte ihr Feinschmecker-Paradies in eine märchenhafte Schlemmerwelt. Wie im Schlaraffenland baumelten die saftigen Würste von der Decke, die knusprigen Henderl flatterten einem quasi schon von der Weiten in den Mund, und auch die süße Versuchung war mit riesigen Zuckerstangen, Lutschern und Donuts zum greifen nah. Mit dem Überfluss war nach der Schlemmerei durch die vielen Köstlichkeiten aber noch lange nicht Schluss, denn dann stand erst der Besuch an der Bar am Plan. Nach einem Rendezvous mit den Göttern des Trauben- und Wacholdersaftes Dionysos und Gin Tonicus, fühlte sich die illustre Faschingsgesellschaft selbst zu Höherem berufen und rockte den Dancefloor bis in die frühen Morgenstunden.