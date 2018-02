LH Stelzer (ÖVP) erschüttert über „Unwissenden"

„Ich gehe davon aus, dass jedes Regierungsmitglied, das ja immerhin angelobt ist und auch ordentlich bezahlt wird, die Regierungsunterlagen anschaut“, glaubt Stelzer nicht an Ackerls „blinden“ Beschluss: „Der ,haarsträubende‘ Eindruck, dass da wer quasi was hineinschummelt, der ist aus meiner Sicht unmöglich.“ Ackerl hatte ja gemeint, ÖVP-Politiker Max Hiegelsberger habe die verbotene Subvention für Sankt Wolfgang in die Beschlussunterlage für mehrere Schulprojekte „hineingeschmuggelt“ – in der Hoffnung, dass sich das eh niemand anschaue. Stelzer: „Deswegen schicken wir ja die Unterlagen schon am Donnerstag (für die Regierungsitzung am folgenden Montag) aus, damit man Zeit zum Durchsehen hat.“ So zu tun, als würde da irgendetwas unbemerkt durchschlupfen, gehe völlig an der Realität vorbei, betont Stelzer.