Irak: Bagdadi am Leben, aber schwer angeschlagen

Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat ist nach irakischen Angaben weiter am Leben. Abu Bakr al-Bagdadi sei zwar bei Luftangriffen schwer verletzt worden, doch weiter am Leben und befinde sich im Nordosten Syriens in medizinischer Behandlung, sagte der Generaldirektor der Anti-Terror-Abteilung des Innenministeriums in Bagdad, Abu Ali al-Basri, am Montag.