Lehrling fühlte sich bedrängt, aber Freispruch

„Ich ging jeden Tag mit Angst in die Arbeit, es war die Hölle“, schilderte am Montag am Landesgericht eine Frau, wie sie vor mehr als zehn Jahren als Gärtner-Lehrling vom Abteilungschef ständig sexuell bedrängt worden sei. Es mangelte aber an einheitlichen Angaben bei Polizei, Staatsanwältin und Prozess – Freispruch.