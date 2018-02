Das Finale der World Car Awards 2018

Es ist ein besonders spannendes Voting dieses Jahr, vor allem in der Hauptkategorie World Car of the Year. 34 Kandidaten standen zur Wahl, zehn von ihnen überstanden die erste Runde und schafften es auf die Shortlist. Das bedeutet: 24 Modell müssen beim Finale leider draußen bleiben, darunter so klingende Namen wie VW Polo, Skoda Karoq, Ford Fiesta oder Alfa Romeo Stelvio. Einer der Top 10 ist in Europa so gut wie unbekannt, ist aber u.a. in den USA ein Renner: Toyota Camry.