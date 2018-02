Daniele Negroni - Too Far

Highlight in dem Clip ist eine Kissenschlacht, bei der eine ganze Hotel-Suite „unter Federn“ gesetzt wurde! „Das war zwar ein Riesenspaß beim Drehen, aber danach mussten wir die ganze Sauerei wieder sauber machen. Die Federn waren einfach überall!“, lacht Daniele, der selbst beim Einsammeln der Federn Hand anlegte: „Schließlich musste ich ja in dem Zimmer nach dem Dreh noch schlafen!“ In einer kleinen Gastrolle als Bardame ist auch die gute Bekannte von Daniele und Ex-DSDS-Teilnehmerin Melody Haase zu sehen, die auch kürzlich bei der RTL-Show „Adam sucht Eva“ mit Nachtauftritten für Aufregung sorgte. „Wir hatten uns am Vortag zufällig in Berlin in einer Bar getroffen und sie hat sponta zugesagt, im Video mitzuspielen!“, berichtet Daniele.