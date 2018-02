Horror-Sturz von Austro-Rodlerin Birgit Platzer!

"Die Seele ist sehr angeschlagen. Ich hoffe, dass wieder mal ein Licht kommt." Sie brauche nun kurz ihre Zeit, werde am nächsten Tag aber den Teamkolleginnen beistehen. "Ich bin für die Mädels da und helfe ihnen und hoffe, dass sie es viel besser machen und ein paar Plätze nach vorne kommen. Und dass wir dann eine gute Chance in der Teamstaffel haben", sagte sie. In den vergangenen Stunden ging Platzer damit durch ein wahres Wellental der Gefühle. Erst vergoss sie Freudentränen für den Einsitzer-Goldenen David Gleirscher, dann rang sie nach dem verpatzen Olympia-Auftritt um Fassung. "Das Problem war, dass ich aus der Neuner zu früh rausgefahren bin. Ich wollte auslenken, auf der Geraden ist das ziemlich schwierig, dann bin ich im Drift gegen die Bande. Und wenn du dann in der Luft bist, wartest du nur noch, bis du auf dem Eis bist und kannst nichts mehr machen."