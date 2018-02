Frauenvolksbegehren? „ER soll Windeln wechseln!“

Mehr Rechte für Frauen? Das will das Frauenvolksbegehren umsetzen. Die Forderungen sind gewagt und reichen von einer 50-prozentigen Frauenquote in jeder Chefetage bis hin zu Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbrüchen auf Krankenkasse. Dafür braucht es zum Start 8401 Unterschriften an den Gemeinde- und Bezirksämtern. krone.at hat sich umgehört: Kennt man das Frauenvolksbegehren - und sind Frauen überhaupt benachteiligt?