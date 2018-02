Naderer-Klub nimmt Mayr nicht mehr auf

Naderer hat Mayrs Ansinnen nun durch einen Salzburger Rechtsanwalt prüfen lassen, Dr. Remy Horcicka : „In der Geschäftsordnung des Salzburger Landtages ist der Fall einer Rückkehr eines ausgetretenen Abgeordneten in einen Landtagsklub gesetzlich nicht geregelt“, so der Salzburger Jurist. Zudem werde sein Wiedereintritt dadurch blockiert, als es einen bestehenden Klub gibt (FWS), dem er, Mayr, nicht mehr angehört: „Darum bleibt es eine Entscheidung des Klubs, ob jemand wieder aufgenommen wird.“ Helmut Naderer: „Mayr erinnert mich ein wenig an den unglücklichen SPD-Schulz, der auch nie wusste, was er wollte. In meinem Team brauche ich Mayr und Konrad sicher nicht mehr.“