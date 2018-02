Ein Date wie kein anderes...

Erotisches Wien. Rätselrallye durch die Stadt. Heiratsantrag im Haus des Meeres. – Ungewöhnliche Verabredungen, die nicht jeder machen kann, bietet der Wahlgrazer Emanuel Kaspar auf seiner Webseite an. Und stößt damit auf so viel Interesse, dass er am Dienstag bei „2 Minuten, 2 Millionen“ seinen großen Auftritt hat.