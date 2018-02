Vater verdankt Tochter Hanna (15) sein Leben!

Mutiges Mädchen wird zur Lebensretterin

Hanna hatte vor einem Jahr in der örtlichen NMS einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Das mutige Mädchen wird zur Lebensretterin: "Ich bin in den Stall. Der Papa hat einen ganz schwachen Puls gehabt und um Luft gerungen. Ich hab' gesehen, er braucht eine Herzmassage – und das hab' ich dann gemacht. Ich hab' die Maßnahmen, die ich im Kurs gelernt habe, einfach abgearbeitet. In so einem Moment denkt man nicht lange nach." Sieben Minuten später waren die RK-Sanitäter da, setzten den Defibrillator ein und stabilisierten Grüneis-Waser. Er wurde ins Passauer Klinikum geflogen – und war gerettet.



80 Prozent der Unfälle passieren im Umfeld

Erste Hilfe leisten zu müssen, kann jeden treffen, 80 Prozent der Unfälle passieren im privaten Umfeld. Das Rote Kreuz bewirbt daher seine Erste-Hilfe-Kurse intensiv. Im Vorjahr nahmen 33.000 Landsleute teil. Am liebsten wäre den Helfern, jeder würde sein Wissen alle vier, fünf Jahre auffrischen.