Florex-Gründerin: „Muss immer noch besser sein“

In der Apotheke die ersten Zutaten gekauft

„Ich bin in die Apotheke, hab’ mir alle Zutaten gekauft und dann einfach damit begonnen“, erinnert sich die 50-Jährige, die Mutter von vier Kindern ist. Nach und nach wurden schließlich die Schafhaltung und die Käserei aufgegeben. Der Seifen-Markt ist umkämpft: „Ich muss immer noch besser sein, gehe ständig mit offenen Augen durch die Welt, um mich inspirieren zu lassen.“



STECKBRIEF GERLINDE HOFER

Am liebsten bin ich:

Daheim.

Welche drei Dinge habe ich immer bei mir, wenn ich unterwegs bin?

Meine Ringe, meine Ohrringe und das Handy, obwohl ich es immer suche.

Wenn ich einen Tag in meinem Leben wiederholen könnte, welcher wäre das?

Den 4. Jänner 1985. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, ohne den das alles nicht möglich wäre.

Mein Ansporn:

Meine Jungs, die im Betrieb richtig Gas geben.

Der Rat, den ich meinem 18-jährigen Ich geben würde:

Lasse keinen Tag ungenutzt verstreichen.

Wovor fürchte ich mich?

Dass der Frieden keinen Stellenwert mehr hat.

Wen bewundere ich?

Sebastian Kurz.

Was macht mich wirklich glücklich?

Wenn meine Familie und meine Mitarbeiter im Einklang sind.

Welche Eigenschaften schätze ich an anderen Menschen?

Ehrlichkeit, Direktheit, Unkompliziertheit.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung