Juicy: Raf Camora Homecoming Afterparty

RAF Camora erweist seiner Heimatstadt Wien die größte Ehre und schmeißt ein gratis Konzert in der Marx Halle. So etwas hat es noch nie gegeben!



Direkt im Anschluss seines großen Homecoming Konzerts feiert ihr gemeinsam mit ihm die offizielle Afterparty in der Babenberger Passage. Mehrfache Gold & Platinauszeichnungen, meistgestreamter Spotify Artist, „Bester Hip Hop Act“ des Jahres und viele weitere Erfolge & Rekorde, die Raf in letzter Zeit gebrochen hat, geben allen Grund zum Feiern. An den Decks sorgen Mastercash, Mosaken & Damntruth für den perfekten Hip Hop Mix.



Best Of Rap, Trap, RnB, Afrobeats, Deutschrap & Dancehall



★ DJ Mosaken

★ DJ Mastercash

★ DJ DAMNTRUTH

★ Emiliano



