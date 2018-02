Friedenspredigerin Yoko Ono feiert 85. Geburtstag

Ende der 60er-Jahre kam es in einer Londoner Galerie zu der Begegnung, die Onos Leben und ihr Bild in der Öffentlichkeit für immer verändern sollte: John Lennon steht vor ihr und die Künstlerin verdreht dem Beatles-Sänger so mächtig den Pilzkopf, dass er und seine "Muse" oder "Göttin der Liebe" wie er sie nennt, fortan unzertrennlich sind. Das Paar heiratet 1969. Die Welt darf am Liebesglück und den pazifistischen Happenings teilhaben: Die Flitterwochen verbringen sie beim "Bed-In" im Hotelzimmer vor Journalisten - als Statement gegen Krieg. "Make love, not war!" wird Botschaft und Hymne der beiden. "In gewisser Weise ruinierten John und ich mit unserer Beziehung unsere Karrieren", sagt Ono heute.