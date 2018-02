Ewige Liebe: 103 Jahre alt, bei jedem Spiel dabei!

City: "Ein Schimpfwort"

Ihre Identifizierung mit der Mannschaft kennt keine Grenzen. Sie konnte sich vor einem halben Jahr nicht einmal dazu durchringen, den Lokalrivalen Bristol City bei der Cup-Sensation gegen Manchester United (2:1) zuzuschauen. „Bristol City“ ist überhaupt ein Schimpfwort in diesem Haus“ lacht sie und meint: „ich schaue mir immer noch gerne im TV an, wenn City verliert“. Am schönsten ist es für sie aber immer noch im Stadion. Sie ist bei jedem Heimspiel dabei. „Ich liebe Stimmung dort einfach zu sehr“.